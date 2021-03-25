Ижевск, , 08:11 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 25 марта выявили 80 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 80 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 264 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — трое детей в возрасте до 14 лет и 31 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 78 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 26 840 человек. 371 житель Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне умер один житель республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3053 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 24 марта в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 41 812 человек. Второй компонент препарата получили 27 315 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.