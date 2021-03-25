Берлин, , 08:10 — REGNUM Вопрос о доверии к правительству Германии, связанный с решением об отмене «пасхального» карантина в ФРГ, не собирается поднимать немецкий канцлер Ангела Меркель. Об этом она заявила 24 марта в интервью телеканалу Das Erste.

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Канцлер отметила, что попросила прощения у жителей страны за допущенную ошибку. Однако Меркель добавила, что считает сделанный изначально шаг правильным, поскольку Германии необходимо пережить третью волну пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ангела Меркель отменила решение властей Германии о продленных «карантинных» пасхальных праздниках в ФРГ, заявив, что продление указанного режима было ее ошибкой.

Из-за этого вице-президент бундестага Вольфганг Кубики («Свободная демократическая партия») призвал главу правительства поднять вопрос о доверии к ней.

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