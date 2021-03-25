Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Американский автопроизводитель GMC представил кроссовер Terrain 2022 модельного года в версии AT4. Снимки с автомобилем размещены на сайте SpeedMe.ru.

Обновлённый кроссовер Terrain SpeedMe.ru

Ранее эта версия была только у моделей Acadia, Sierra и Yukon. Теперь AT4 доступна и для модели Terrain. Новая версия имеет металлическую защитную пластину мотора, большие вседорожные покрышки, кузов покрыт чёрным хромом.

Также автопроизводители снабдили авто доработанной передней и задней светодиодной оптикой. Для Terrain теперь доступны четыре новых оттенка и новые колесные диски размером 18 и 19 дюймов.

В движение машину приводит 1,5-литровый четырехцилиндровый турбированный силовой агрегат производительностью 170 л. с.(275 Нм). Он сочетается с девятискоростной автоматической трансмиссией.

Ранее глава GMC Роб Хестер сообщил, что компания работает над модернизацией модели Yukon Denali 2020 года выпуска. У неё будут двойные фары, а также индивидуальный смешанный тёмный цвет какао со светло-кремовой крышей. По словам Хестера, королевская семья Абу-Даби заказала четыре таких автомобиля.

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