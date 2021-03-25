Нью-Йорк, США, , 08:11 — REGNUM В США законодатели штата Нью-Йорк предварительно договорились о легализации продажи марихуаны в рекреационных целях. Об этом со ссылкой на членов законодательного собрания штата 24 марта сообщает газета New York Post .

По данным её источников, в проект бюджета штата на следующий год, голосование по которому состоится на следующей неделе, будет включена и инициатива по продаже каннабиса для личного использования жителям Нью-Йорка. Поскольку обе палаты заксобрания штата контролируются представителями Демократической партии, собеседники газеты не ожидают проблем с принятием данного законопроекта.

Предполагается, что гражданам старше 21 года будет разрешено хранить для использования «в рекреационных целях» до 85 граммов каннабиса. Официальная продажа марихуаны в специализированных магазинах может начаться с декабря 2022 года.

В случае принятия данного законопроекта, Нью-Йорк станет пятнадцатым штатом США, где в рекреационных целях разрешены продажа и употребление каннабиса.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал частично компенсировать экономический ущерб, причинённый пандемией коронавируса, за счёт легализации марихуаны.

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