Барнаул, , 08:08 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 25 марта от коронавируса прививается 81 313 человек (+1603 за сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 24 027 человек получили первую прививку и 57 286 человек полностью привиты (+2486 за сутки).

Данные о поступлении в регион вакцины от COVID-19 не обнародованы вторые сутки подряд.

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