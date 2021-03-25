Валлетта, , 08:07 — REGNUM Сборная России по футболу в рамках первого тура квалификации Чемпионата мира — 2022 обыграла в гостях команду Мальты.

Встреча завершилась победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 3:1. Первый мяч на 23-й минуте забил нападающий Артем Дзюба, спустя 12 минут второй мяч забил защитник Марио Фернандес.

На 56−1 минуте Мальта один мяч отыграла — Джозеф Мбонг воспользовался ошибкой Алексея Ионова. В конце матча нападающий Александр Соболев забил третий гол российской сборной.

Благодаря этой победе Россия возглавила группу H. Следующий матч пройдёт 27 марта в Сочи против сборной Словении.

«Мы взяли три очка, которые планировали. Первый тайм больше понравился, и не из-за двух мячей, а потому что мы были более организованные. Второй тайм мы не так начали, пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий мяч и довели игру до победы», — поделился впечатлениями от игры наставник команды Станислав Черчесов.