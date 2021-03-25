Пекин, , 08:07 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 21 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 11 активных случаев и ещё десять носителей SARS-CoV-2 без симптомов. При этом все активные случаи являются ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 90 136.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4636.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 85 335 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 18 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.