Москва, , 08:05 — REGNUM Рубль 24 марта с открытия Мосбиржи подешевел против иностранных валют. После прорыва сопротивления 76,40 руб. курс доллара повышался до отметки 76,98 руб. в течение 45 минут, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Продавцы защитили уровень 77 руб. Видимо на максимуме экспортеры воспользовались привлекательным курсом для продажи валютной выручки.

На 25 марта приходится пик налоговых платежей (НДС, НДПИ, акцизы). На отыгрывание потерь продавцам потребовалось около пяти часов. Цена вернулась к уровню 75,69 руб.

Завершились торги по рублю небольшим ростом к евро и фунту, снижением к доллару США. Пара доллар/рубль повысилась на 0,25%, до 76,57 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,04%, до 90,42 руб., фунт/рубль — на 0,12%, до 104,84 руб.

Среди участников российского рынка сохраняется напряжение в отношении новых санкций США. Это было видно по торгам в американскую сессию.

Нефть подорожала на 6%, до $64,14 за баррель, а рубль ослабился до 76,50 руб. Инвесторы сейчас не готовы расставаться с валютой.

Сегодня, 25 марта, на торгах в Азии нефть стоит $63,36 (-1,13%). Торги открылись укреплением по рублю. Курс доллара снизился до 76,30 руб., курс евро — до 90,18 руб.

После повышения до 77 руб. курс доллара снижался до 75,69 руб. Так как цене не удалось закрепиться выше уровня 76,50 руб., у рубля будет возможность вернуться к уровню 75,40 руб.

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