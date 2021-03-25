Москва, , 08:05 — REGNUM Саммит НАТО в Брюсселе стал «пятиминуткой ненависти», которую предсказывал в своих произведениях еще писатель-антиутопист Джордж Оруэлл, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Я снимаю шляпу и все больше глубокий поклон делаю в отношении Джорджа Оруэлла, поскольку было очень точно все описано. Мы видели на заседании блока НАТО эту самую пятиминутку ненависти. Они все выходили и соревновались, у кого пены будет больше истерической. Пены, выпученных глаз, и кто больше продемонстрирует ненависть к России», — заявил Куликов.

По его словам, на 25 марта намечена «вторая серия пятиминутки ненависти», поскольку на заседание НАТО виртуально приедет «большой брат» в лице президента США Джо Байдена, перед которым они также будут демонстрировать ненависть к России. А Байден будет смотреть, достаточно ли искренности в этой ненависти, уверен политолог.

Напомним, что во время Саммита НАТО в Брюсселе, 24 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил Россию в агрессивном поведении и репрессиях по отношению к «мирным демонстрантам», к которым причисляются все те, кого поддерживает НАТО, а также в агрессии за пределами страны.