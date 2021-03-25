Уфа, , 08:06 — REGNUM Мужчина пострадал в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что днем 24 марта на 41 км трассы Нефтекамск — Янаул опрокинулся автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

Отмечается, что в этого дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель этого автомобиля.

«При его освидетельствовании алкотектор показал наличие алкоголя 0,906 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что трое пострадавших в ДТП школьников попали в реанимацию в Башкирии.