Сеул, , 08:04 — REGNUM Глава российского МИД Сергей Лавров пригласил своего коллегу из Южной Кореи Чон Ый Ёна в Москву для продолжения переговоров. Он рассказал об этом 25 марта на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой южнокорейского МИД в Сеуле.

По словам министра иностранных дел России, прошедшие в столице Южной Кореи переговоры оказались «весьма полезными и своевременными».

«Рассчитываю на продолжение наших контактов в рамках визита господина министра в Москву, я передал ему соответствующее приглашение», — сказал он.

Также Лавров отметил, что во время переговоров в Сеуле стороны договорились о продолжении и наращивании взаимодействия между внешне политическими ведомствами двух стран.

«У нас разветвленная сеть контактов на разных уровнях, и дальнейшему углублению будет способствовать подписанный только что план обменов между внешнеполитическими ведомствами на текущий и следующий годы», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Южная Корея является важным и перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.