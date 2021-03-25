Джакарта, , 08:02 — REGNUM Управление по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Авифавир», сообщает Sindonews.

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Индонезия стала первой азиатской страной, которая зарегистрировала этот препарат.

«Авифавир» зарегистрирован в Индонезии по ускоренной процедуре, основанной на данных, полученных в ходе расширенного клинического исследования, которое проводилось в апреле-сентябре 2020 года в 30 специализированных центрах по всей России с участием 460 пациентов.

Минздрав России включил «Авифавир» в список жизненно важных и необходимых препаратов, а также в рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новых коронавирусных инфекций.

«Регистрация «Авифавира» в Индонезии, одной из самых густонаселенных стран Азии, — важный шаг в обеспечении национальной системы здравоохранения. Эксперты из Индонезии продемонстрировали высокое доверие к препарату», — отметили в РФПИ.

«Авифавир» — первый в мире высококачественный препарат на основе фавипиравира, который был тщательно изучен и доказан в крупномасштабных клинических испытаниях против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатьо заявил, что правительству Индонезии необходимо сотрудничать с Россией в закупке вакцины против коронавируса.

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