Барнаул, , 08:00 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2625 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 273 человека, +38 за сутки) и ОРВИ (26 552 человека, +61 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 298 (+1 за сутки), из них 92 (-4 за сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2233 детей (+8 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (46 510 человек, +107 за сутки) новый вирус победили 41 576 человека (+112 за сутки).

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