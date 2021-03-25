Пермь, , 07:58 — REGNUM В Перми старшеклассницы гимназий Каролина Мамедова и Екатерина Малкова одержали победу в краевом конкурсе бизнес-проектов образовательной программы «Бизнес Kids». Девушки получили грант в размере 130 тыс. рублей, который вложили в личное обучение, развитие модельного бизнеса и аренду помещения в центре города, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Созданная школьниками студия для моделей от шести до 16 лет открылась в пермском торговом центре. «Раньше мы снимали зал площадью 30 квадратных метров в Индустриальном районе. Помещение позволяло обучать не больше 15 девочек. С помощью средств гранта удалось снять площадку в четыре раза больше и вдвое увеличить количество клиентов», — отметила Екатерина Малкова.

В свои 17 лет Каролина Мамедова является профессиональной моделью, победительницей множества российских конкурсов красоты, а Екатерина Малкова — блогер с аудиторией 105 тыс. подписчиков. Помимо обучающих занятий девушки организуют для юных моделей мастер-классы, тренинги и фотосессии от экспертов модной индустрии города. Ученики студии уже участвуют в модных показах детской одежды и модельных конкурсах разного уровня.

Образовательная программа «Бизнес Kids» реализована в Пермском крае в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Обучение основам предпринимательству прошли 1,3 тыс. подростков. Победители получили 130, 100 и 70 тыс. рублей на реализацию своих проектов.