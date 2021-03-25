Нью-Йорк, США, , 07:55 — REGNUM Потоковый сервис Netflix назвал дату финального сезона сериала «Метод Комински». Об этом 25 марта сообщил журнал Variety.

Онлайн-кинотеатр сообщил, что последний сезон шоу будет посвящён«деньгам, смерти, любви, убийству и сбывающимся мечтам». Создатели сериала отметили, что в последних эпизодах бывшая жена героя Майкла Дугласа сильно осложнит его жизнь. Netflix выложит третий сезон «Метода Комински» на своём сайте 28 мая 2019 года.

https://twitter.com/Variety/status/1374865529870151680

В сентябре 2020 года проект сериала «Метод Комински» покинул актёр-ветеран Алан Аркин, который сыграл Нормана Ньюлендера — лучшего друга главного героя Сэнди Комински (Дуглас). До сих пор нет информации о том, почему он принял такое решение.

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