Буэнос-Айрес, , 07:52 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 8300 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.

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По данным ведомства, всего на аргентинской территории с начала пандемии выявили 2 269 877 носителей SARS-CoV-2. Также за 24 марта в республике скончались 123 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Аргентине выросло до 54 946 человек.

При этом в минздраве страны не исключили, что в ближайшее время в ряде городов и регионов будет введен карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Последние недели мы находимся начеку, не только из-за ситуации в Аргентине, но и из-за обстановки в мире», — добавила министр здравоохранения республики Карла Виццотти.

При этом уже 3 357 772 человека в Аргентине прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Из них уже 635 150 человек привились второй дозой препарата.