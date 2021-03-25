Иркутск, , 07:52 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2072 человек, причём, семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 25 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 60 735 человек (+173 за сутки). Госпитализированы 1515 пациентов (-5 за сутки). Выздоровели 58 487 пациент (+226 за сутки).

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