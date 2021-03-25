Валлетта, , 07:50 — REGNUM Сборная России по футболу обыграла национальную команду Мальты, выступив со счётом 3:1. Трансляцию встречи вели российские спортивные телеканалы.

Игра проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте. Первый мяч в ворота мальтийцев влетел на 23-й минуте — отличился Артём Дзюба, получивший передачу от Даниила Фомина. Россия упрочнила своё лидерство на 35-й минуте, когда второй гол забил Марио Фернандес.

Второй тайм для команды подопечных Станислава Черчесова начался неудачно. Джозеф Мбонга из команды Мальты на 56-й минуте отыграл один мяч. И лишь под самый занавес встречи вышедший на замену Александр Соболев снял все вопросы о победителе — 3:1.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта сборная России примет в Сочи сборную Словении, а 30 марта в гостях сыграет со сборной Словакии. Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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