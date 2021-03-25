Урумчи, Китай, , 07:47 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая планирует вложить более 240 млрд юаней ($36,8 млрд) в 350 ключевых проектов в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

Из них 205 проектов потребуют более 1,5 млрд юаней инвестиций, что составляет 58,6% от их общего числа, сообщил, сотрудник регионального органа экономического планирования Чжан Юнлян.

Ожидается, что инвестиции в проекты сферы культуры и туризма вырастут более чем в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом, поскольку регион планирует привлечь более 200 млн туристов в 2021 году и более 400 млн туристов в 2025 году.

Чжан также отметил значительное увеличение количества новых инфраструктурных проектов по сравнению с предыдущими годами, а также рост количества проектов в развивающихся отраслях.

Согласно официальным данным, инвестиции в основной капитал Синьцзяна выросли на 16,2% в годовом исчислении за 2020 год, что на 13,6 процентных пункта выше среднего показателя по стране.