Чита, , 07:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 771 человек, причём 56 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 39 192 пациента (+68 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 793 человека (+1 пациент за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 58 (+3 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 23 (-5 человек за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вакцину от COVID-19 поставили уже более 50 тысяч забайкальцев.

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