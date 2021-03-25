Пермь, , 07:44 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых окажется 27-летний местный житель, обвиняемый в совершении развратных действия в отношении ребёнка. Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по региону.

Мужчине инкриминируют преступление по части 2 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действия без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста).

В январе 2018 года злоумышленник переписывался в интернете со школьницей и совершил в отношении неё развратные действия. Следователи отметили, что расследование дела осложнялось тем, что преступление было совершено с использованием интернета. В целях конспирации пермяк скрывал свои настоящие персональные данные и представлялся девочке вымышленным именем.