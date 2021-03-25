Сува, , 07:43 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы у побережья архипелага Фиджи в Тихом океане, 25 марта сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения в 886,4 км к югу от столицы Фиджи города Сува. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 598,4 км. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали в центральной части Колумбии.

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