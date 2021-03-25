Лос-Анджелес, США, , 07:43 — REGNUM К проекту фильма по серии видеоигр Sniper Elite присоединился режиссёр Брэд Пейтон, выпустивший в 2018 году картину «Рэмпейдж». Об этом 25 марта сообщил журнал Variety.

Пейтон будет снимать фильм на основе сценария Гэри Грэма. Участники проекта позиционируют картину как триллер, который будет чем-то средним между «Шерлоком Холмсом» и «Идентификацией Борна».

Они отметили, что она будет отличаться от других известных фильмов про снайперов. Отмечается также, что в фильме будет присутствовать «фирменный» визуальный приём игр Sniper Elite, известный под названием X-Ray Kill Cam.

Напомним, в играх франшизы Sniper Elite присутствует визуальный эффект X-Ray Kill Cam, демонстрирующий геймерам повреждения, которые пуля наносит противникам главного героя в случае успешного выстрела. Релиз оригинальной игры состоялся 30 октября 2005 года.

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