Москва, , 07:41 — REGNUM Курса доллара на открытии торгов Московской биржи упал на 27,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов предыдущего дня и составил 76,30 рубля. Это следует из данных торгов на утро 25 марта.

По данным на 07:30 мск, курс доллара торговался в районе 76,29 — 76,30 рубля.

Евро, открывший день ценой закрытия предыдущего дня (90,4250 рубля), быстро подешевел до 90,21 рубля. 07:36 мск торговался уровне 90,19 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, российская валюта на торгах 24 марта установила новые антирекорды. Доллар коснулся максимумов конца января, а евро добрался до одномесячных пиков.

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