Москва, , 07:36 — REGNUM Россия и Южная Корея выступают за скорейшее возобновление диалога по мирному урегулированию на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.

«Москва и Сеул сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса вовлеченными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона», — заявил он.

Лавров добавил, что на переговорах обсуждалась ситуация на Корейском полуострова, а также в Северо-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония собрала Совет безопасности страны в связи с ракетными испытаниями Северной Кореи. Сам глава японского правительства Ёсихидэ Суга назвал произошедшее угрозой для безопасности региона.

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