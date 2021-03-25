Салехард, , 07:35 — REGNUM В Ямало-Ненецкий автономный округ назначен новый прокурор Виктор Эпп. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.

Ранее Виктор Эпп занимал должность заместителя прокурора Рязанской области.

Новый прокурор ЯНАО родился в 1963 году в городе Скопине Рязанской области. В 1983 году Виктор Эпп окончил Рязанский строительный техникум по специальности техник-строитель. В 1983—1985 годы проходил военную службу в Советской Армии. В 1989 году окончил Харьковский юридический институт им. Ф. Э. Дзержинского, этого же года работал в прокуратуре Рязанской области — прошёл трудовой путь от следователя до заместителя прокурора.

Предыдущий прокурор ЯНАО Анатолий Васильев вышел на пенсию в августе 2020 года.