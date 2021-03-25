Оренбург, , 07:34 — REGNUM В Оренбурге две девушки заковали себя в наручники и не смогли их снять, сообщает пресс-служба городской администрации.

Оренбурженки заковали себя в наручники Пресс-служба администрации Оренбурга

Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера аварийно-спасательной службы Оренбурга. Девушкам (2002 и 2004 г.р.) потребовалась помощь спасателей.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Оренбурга при помощи слесарного инструмента помогли снять наручники. По словам оренбурженок, они нашли наручники в подвале многоэтажного дома. Оренбурженки затруднились ответить, зачем заковали себя.