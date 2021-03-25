Улан-Удэ, , 07:33 — REGNUM В Бурятии отметили год с момента появления первого носителя коронавируса в республике. Главный врач инфекционной больницы Улан-Удэ Татьяна Сымбелова поделилась в инстаграм впечатлениями от минувших событий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Год назад в такой же солнечный день в 9.00 мне позвонили и предупредили, что к нам сейчас привезут пациента с новой коронавирусной инфекцией. Это был самый тяжелый год в моей жизни, если у меня хватит сил, я когда-нибудь подробно напишу о нем», — пишет она.

По её словам, врачам пришлось испытать «столько боли, потерь и человеческого горя». Выжить им удалось благодаря чувству профессионального долга и взаимопомощи между медиками. Сама главврач регулярно ходит в «красную зону», что самой всё увидеть и морально поддержать коллектив.

«Мы еще не выиграли эту войну, хотя мечтаем вернуться к мирной жизни. А на улице опять такая красивая весна!» — заключила Татьяна Сымбелова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии число жертв COVID-19 достигло 770