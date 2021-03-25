Варшава, , 07:33 — REGNUM Цены на природный газ и отсутствие альтернативных поставщиков помешают Польше отказаться от российского голубого топлива. Об этом написал 24 марта в своей статье для издания Myśl Polska независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щесняк.

По его словам, в последние несколько лет польские СМИ создают «миф» о дороговизне газа из России. Эксперт также подчеркнул, что все заявления по поводу более дешевого американского сжиженного топлива не сопровождаются экономическим обоснованием и доказательствами.

Автор статьи напомнил, что российская компания «Газпром» остается крупнейшим поставщиком газа в ЕС и этот факт опровергает заявление главы партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о сырье из США.

Щесняк также привел слова руководителя немецкой компании «Юнипер» Клауса Шефера о том, что стоимость американского голубого топлива в полтора раза выше средней цены в европейских странах.

Кроме того, он написал о том, что средняя цена сжиженного газа, ввезенного в 2020 году в Польшу, была почти в два раза выше, чем на сырье из РФ. Специалист добавил, что иногда разница в стоимости составляла трехкратную величину.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года руководство польской нефтегазовой компании PGNiG подало «Газпрому» заявку на пересмотр цены поставляемого природного газа.

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