Кемерово, , 07:31 — REGNUM В Кемеровской области, по данным оперативного штаба на 11:00 (время местное) сегодня, 25 марта, за прошедшие сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 48 случаев.

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«Кемерово — 11, Новокузнецк — шесть, Юрга — пять, Белово — три, Киселевск — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Междуреченск — три, Прокопьевск — три, Анжеро-Судженск — два, Мариинский МР — два, Промышленноский МО — два, Березовский — один, Осинники — один, Гурьевский МО — один, Таштагольский МР — один», — говорится в оперативном соообщении. За это же время 46 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 33 011 случаев заражения коронавирусом, 32 090 человек выздоровели, 603 пациента скончались.