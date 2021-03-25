Москва, , 07:29 — REGNUM Западные страны во главе с Соединёнными Штатами развязали против России новый тип войны — ментальную, заявил советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества».

«Целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», — сказал собеседник издания.

По словам Ильницкого, при всём разнообразии технических средств и наличии ядерного оружия США не могут позволить себе прямой конфронтации с Россией, поскольку ответ нанесёт западным агрессорам неприемлемый ущерб.

Поэтому в западных столицах прибегают к ментальной войне, последствия которой могут проявиться не сразу, а только «как минимум через поколение».

Ильницкий объяснил, что для противодействия новой угрозе России необходимо сделать суверенным интернет, начать подготовку кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, а также перезапустить молодёжную политику. Такие меры должны сочетаться, по его словам, с активным и широким диалогом власти с консервативным большинством.

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