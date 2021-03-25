Санкт-Петербург, , 07:29 — REGNUM За среду, 24 марта, в Санкт-Петербурге к медикам за помощью обратились 904 человека с подтверждённым COVID-19. Это на 22,66% больше, чем в предыдущую среду, 17 марта. В то же время суточное количество госпитализаций сократилось почти на 3%, а число активно больных в стационарах и на амбулаторном лечении снизилось более чем на 11%.

Медицинский работник Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В целом снижение распространения инфекции замедлилось», — сделали вывод в Межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией в Петербурге.

Для больных с COVID-19 и пневмониями сейчас в городе развернуто 6248 коек. Из них свободна 1741 койка, или 27,9% от общего коечного фонда для коронавирусных больных. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%. На ИВЛ находится 191 пациент.

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