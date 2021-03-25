Хайкоу, Китай, , 07:25 — REGNUM Более 1000 мировых брендов из 69 стран и регионов мира примут участие в первой Китайской Международной выставке потребительских товаров в Хайкоу, столице южно-китайской провинции Хайнань, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Ожидается, что в выставке, запланированной с 7 по 10 мая, примут участие более 10 тыс. предпринимателей и более 200 тыс. посетителей.

Мероприятие, организованное совместно Министерством торговли Китая и правительством провинции Хайнань, займет общую площадь в 80 тыс. кв. метров, из которых 60 тыс. кв. метров отведено для международных выставочных площадей

В павильонах будут представлены товары из области моды, ювелирных изделий, продуктов питания и пищевых добавок, гостиничного бизнеса и профессиональных услуг.

Всего в выставке примут участие 630 международных предприятий и более 800 китайских.

Помимо церемонии открытия, организаторы также проведут форум по потребительским инновациям, беспошлинной торговле и индустрии розничного туристического, сообщили организаторы.