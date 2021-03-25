Краснокамск, Пермский край, , 07:25 — REGNUM В Краснокамске Пермского края чиновники проигнорировали требование прокуратуры о ремонте четырех опасных мостов. В результате последовал иск в суд, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Установлено, что в муниципальной собственности округа находятся три пешеходных и один автомобильный мост через реку Пальта, которые не отвечают требованиям безопасности.

В адрес администрации было внесено представление, однако мосты в порядок так и не привели. Прокуратура направила в суд исковое заявление, где требовала обязать мэрию привести инженерные сооружения в порядок.

Суд удовлетворил требования прокурора. Администрация города обязана до 31 марта 2022 года отремонтировать объекты инфраструктуры.