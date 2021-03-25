Барнаул, , 07:22 — REGNUM Не ознакомившись с экспонатами экспозиции из человеческих тел и органов на выставке в Москве, проверку которой поручил провести глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, трудно составить мнение о ее этичности. Кроме того, следует отличать заботу о духовности и моральных ценностях от элементарного ханжества. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

«Законники, конечно, разберутся, но, на мой взгляд, выставка навряд ли содержит шокирующие обывателя экспонаты. Все это давно всем знакомо и при этом очень доступно по учебникам анатомии, а интересующие изображения легко найти в интернете».

Как сообщало ИА REGNUM, негативные отзывы в СМИ о выставке Body Worlds в Москве стали поводом для поручения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дать правовую оценку целям и назначению данной экспозиции.

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