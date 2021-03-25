Новосибирск, , 07:21 — REGNUM Новосибирской области из резервного фонда правительства РФ выделено 200 млн рублей. Средства будут направлены на продолжение разработки перспективного метода лечения рака — бор-нейтронозахватной терапии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее распоряжение по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область подписал председатель правительства РФ Михаила Мишустин.

«В Правительстве РФ выразили уверенность, что дополнительные средства помогут сконцентрировать усилия исследователей на завершении разработки и сертификации соответствующего оборудования, проведении необходимых клинических испытаний», — прокомментировали решение в региональном правительстве.

«Уже сегодня в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН создан прототип источника нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии, идёт оптимизация его конструкции для клинического использования. Совместно со специалистами в области химии, биологии, медицины разрабатываются средства адресной доставки препаратов бора, проводятся исследования метода на клеточных культурах и мелких животных. Внимание правительства РФ к перспективной разработке новосибирских исследователей исключительно позволит сконцентрировать усилия специалистов разных направлений на важнейшем этапе работ — проведении комплексных клинических испытаний, сертификации оборудования, создании протокола лечения», — отметил министр науки и инновационной политики области Алексей Васильев.

Уточняется, что в последующие три года в рамках бюджета на 2023 и 2024 годы в регион планируется направить до 400 млн рублей в рамках перераспределения бюджетных ассигнований.