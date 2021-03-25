Северный район, Оренбургская область, , 07:17 — REGNUM В Оренбургской области 24 марта на территории Северного района произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП погиб житель Тульской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Авария в Оренбуржье Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

На трассе Москва — Челябинск МАЗ выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик «Скания», перевозившего новые машины. После этого автовоз протаранил автомобиль «Вольво» и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель МАЗа (37-летний житель Тульской области) от полученных травм скончался при госпитализации в лечебное учреждение в автомобиле скорой помощи.

Помимо автомобилей МАЗа, «Скании» и «Вольво» в аварии пострадали девять машин, которые находились в автовозе.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. По ее окончанию будет принято процессуальное решение.