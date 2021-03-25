Асунсьон, , 07:29 — REGNUM В Парагвае так называемый «бразильский» штамм коронавируса выявили у двух человек. Об этом министр здравоохранения страны Хулио Борба 25 марта сообщил в эфире государственного телевидения.

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«Сегодня утром мы получили подтверждение того, что штамм P.1 из Бразилии уже циркулирует в стране. У нас есть уже два положительных результата тестов», — сказал глава Минздрава, отметив, что состояние этих пациентов с COVID-19 остаётся стабильным, они помещены в стационар.

Напомним, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 был обнаружен в Бразилии в конце декабря 2020 года. На территории Индии, где присутствуют «британский», «бразильский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса, 24 марта выявили новый штамм с двойной мутацией.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Парагвая приняли решение до наступления католической Пасхи ввести временные ограничения (комендантский час) на перемещения граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

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