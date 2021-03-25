Горно-Алтайск, , 07:11 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, что на два случая меньше, чем накануне, 24 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, среди заразившихся один ребёнок.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и шести сельских районов. В 15 случаях пациенты были обследованы после появления симптомов заболевания.

«С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 619 случаев заболевания, из них 5429 — в городе Горно-Алтайске, 2512 — в Кош-Агачском районе, 2337 — в Майминском районе», — отметили в оперштабе.

Добавим, что выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 16 235 человек. Скончались 219 пациентов с коронавирусом.