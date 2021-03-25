Ольборг , , 07:06 — REGNUM Игра Ion Fury летом 2021 года получит дополнение Aftershock. Анонсирующий трейлер студия 3D Realms опубликовала 24 марта на своём YouTube-канале.

Разработчики сообщили, что Aftershock добавит в игру совершенно новые локации и новый набор противников. Главная героиня Шелли Харрисон по прозвищу «Бомба» всё также будет охотится за доктором Хескелом.

Создатели Ion Fury отметили, что геймеры смогут сделать «микс» из оригинальной кампании и элементов дополнения, таким образом, они смогут заново пройти игру, но уже в новых условиях. Ion Fury: Aftershock выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК.

Релиз Ion Fury состоялся 28 февраля 2018 года. Игра представляет собой ретро-шутер (шутер — игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица в фантастическом сеттинге (мир игры).

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