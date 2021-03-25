Сантьяго, , 07:05 — REGNUM В Чили приступили к вакцинации взрослого населения страны против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба чилийского правительства.

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Сообщается, что к настоящему времени в республике уже прошли вакцинацию почти 6 млн жителей, относящихся к группам риска.

«Сегодня мы переходим к очень важному этапу, старту вакцинации здорового населения страны», — заявили в ведомстве.

Теперь в Чили начнут прививать против COVID-19 жителей возрастом младше 60 лет, не имеющих противопоказаний к препаратам. К настоящему времени в республике уже привили 5 948 696 человек. Из них 3 105 216 получили обе дозы препарата.