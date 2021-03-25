Ханой, , 07:02 — REGNUM Во Вьетнаме на протяжении последней недели не выявили ни одного случая локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

При этом в десяти провинциях страны не фиксировалось ни одного случая заражения коронавирусом нового типа на протяжении последних 40 дней. Всего с начала пандемии во Вьетнаме выявили 2576 носителей SARS-CoV-2. Из них 1601 случай связан с заражением непосредственно на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во вьетнамской столице Ханое ослабили ряд карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, в городе разрешили работу баров, ночных клубов и караоке.