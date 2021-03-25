Тюмень, , 06:55 — REGNUM В Тюмени во время концерта певицы Доры экстренные службы эвакуировали зрителей из зала. Об этом сообщает портал 72.ru.

Выступление певицы шло вечером 24 марта в зале Дома Печати. И было прервано, когда до конца концерта оставалось полчаса. Зрители были эвакуированы. В зале работала группа разминирования, а снаружи тюменцев встречали сотрудники полиции, ОМОН и МЧС России.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области пояснили изданию, что поступило сообщение о взрывоопасном предмете в концертном зале. После обследования помещения факт не подтвердился.

«В полицию позвонила какая-то обиженная девочка. Её не пустили на концерт, она и решила испортить вечер всем. Надеюсь, что огромный штраф за ложный вызов проучит её», — написала в соцсетях одна из поклонниц певицы.