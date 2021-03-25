Токио, , 06:52 — REGNUM Икуми Накамура, занимавшая должность креативного директора проекта видеоигры GhostWire: Tokyo, объяснила, почему решила оставить должность в компании Tango Gameworks. Об этом 25 марта сообщил портал Kotaku.

Разработчик рассказала, что, несмотря на то, что она относилась к GhostWire: Tokyo как к своему ребёнку, она вынуждена была покинуть проект, поскольку опасалась за своё здоровье, которое ухудшилось из-за тяжёлых условий работы.

Накамура сообщила, что после ухода получила множество предложений, она приняла некоторые из них, чтобы получить возможность посмотреть, как работают различные студии. Девушка заявила, что в итоге хочет открыть собственную компанию по разработке игр и попытаться создать собственную игровую франшизу.

Напомним, Икуми Накамура также работала над реализацией таких проектов, как Okami, Bayonetta и The Evil Within. В 2019 году её презентация кроме GhostWire: Tokyo на выставке E3 2019 произвела настоящий фурор.

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