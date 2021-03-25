Улан-Удэ, , 06:50 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике за весь период пандемии стали 770 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Общее число подтверждённых случаев заражения, тем временем, достигло 35 725 (55 новых случаев за сутки). Излечились к настоящему времени 33 935 человек. В стационарах и на дому лечатся чуть больше 1 тыс. пациентов.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 785 коек, занято — 528, свободно — 257 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,3%», — отметили в оперштабе.