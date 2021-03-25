Абакан, , 06:50 — REGNUM По состоянию на 25 марта в Хакасии выявлен 21 751 носитель коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждён 21 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

За сутки в Хакасии выздоровели 38 человек, за весь период пандемии — 21 018 (96,6% от числа выявленных носителей коронавируса).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в регионе было подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 31 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии скончались уже 499 пациентов с коронавирусом