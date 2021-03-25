Улан-Удэ, , 07:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 35 725. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 946 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 770 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 528 больных. На амбулаторном лечении находятся 492 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 33 935 (+91) человек.

В реанимации остаются 69 пациентов в тяжёлом состоянии (43 — старше 65 лет). В том числе 30 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (18 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 67,3% — из 784 перепрофилированных коек занято 528.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии зарегистрирован минимальный суточный прирост носителей коронавируса с начала осени 2020 года.

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