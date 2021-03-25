Москва, , 06:48 — REGNUM Южная Корея является важным и перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 25 марта в ходе вступительной речи перед переговорами с руководителем южнокорейского внешнеполитического ведомства Чон Ый Ёном, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Лавров отметил, что отношения между двумя странами и их гражданами продолжают развиваться. Глава российского МИД также подчеркнул, что в случае объединения усилий Россия и Южная Корея смогут справиться с проблемой распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта телеканал YTN передал информацию о том, что на следующей неделе замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин собирается посетить столицу Южной Кореи.

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