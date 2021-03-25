Челябинск, , 06:43 — REGNUM Жительница Челябинска отсудила у больницы 400 тыс. рублей за забытый в лёгком кусок марли. Об этом сообщает пресс-служба Советского райсуда.

Ответчиком стал «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины». Женщина требовала с него 1 500 тыс. рублей. В 2007 году ей сделали операцию, а в 2018-м пришлось делать её одну, так как в левом лёгком выявился кусок марли.

Представитель ответчика возражала против полного удовлетворения исковых требований, заявив, что операцию выполнил высококвалифицированный врач. После неё женщине сделали ренген-контроль и не выявили инородного тела. Однако экспертиза показала, что при проведении первичной операции был допущен дефект. В итоге истица получит 400 тыс. рублей.