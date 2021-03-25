Ростов-на-Дону, , 06:39 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу на выезде. Матч с ижевским «Университетом» завершился со счётом 32:46 в пользу гостей площадки, сообщает пресс-служба донского клуба.

Лучшими бомбардирами встречи стали ростовчанки Александра Смирнова, Валерия Собкало и Виктория Борщенко, отправившие по шесть мячей в ворота соперниц.

«Ростов-Дон» задолго до этой игры гарантировал себе первое место на предварительном этапе чемпионата России, одержав победу во всех 22 предшествующих матчах. Ижевский «Университет» закрепился на восьмой строчке турнирной таблицы, записав на свой счёт семь побед и 14 поражений.

Подопечные Пера Юханссона после матча отправились в Уфу, где сыграют с «Уфой-Алисой» в заключительном туре Суперлиги Париматч 2020/21.